الدوري الأوروبي : إنتر يسحق رابيد فيينا وتشيلسي يتغلب على مالمو بثلاثية

2019/02/22 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولبة : الفرات نيوز} تغلب تشيلسي الإنجليزي على ضيفه مالمو السويدي بثلاثة أهداف دون رد، وسحق إنتر الإيطالي رابيد فيينا النمساوي برباعية نظيفة في لقاء الإياب من دور الـ32 بالدوري الأوروبي.

وانتهى الشوط الأول بين تشيلسي وملمو بالتعادل السلبي، حتى كسره أوليفييه جيرو في الدقيقة 55 بعد تمريرة من ويليان أهدته الطريق إلى المرمى الخالي.وفي الدقيقة 64 سجل روس باركلي هدفاً تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يتم طرد رامسوس بينجتسون لاعب مالمو بعد الإنذار الثاني في الدقيقة 73.وفي الدقيقة 74 عاد باركلي ليسجل الثاني من ركلة حرة رائعة، ليأتي التبديل الأول بنزول روبن لوفتوس تشيك بدلاً من نجولو كانتي.وفي الدقيقة 76 حل جورجينيو على حساب باركلي، الأمر الذي قابلته جماهير تشيلسي بصافرات الاستهجان، ثم حل إيثان أمبادو بدلاً من سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 79.وأخيراً في الدقيقة 84 تلقى كالوم هودسون أودوي التمريرة الحاسمة الثانية لويليان ليسجل منها ثالث الأهداف، ويفوز تشيلسي بمجموع المباراتين 5-1 متأهلاً إلى دور الـ16.وأكد إنتر الإيطالي تفوقه على رابيد فيينا النمساوي، بالفوز برباعية نظيفة في لقاء الإياب على أرضية ملعب جوسيبي مياتزا من دور الـ32 بالدوري الأوروبي.وكان إنتر قد حقق الفوز ذهاباً بفضل هدف من علامة الجزاء من توقيع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.وتقدم النيراتزوري مبكرًا بفضل هدف الأوروجويائي ماتياس فيتسينو، الذي سجل هدفًا مستغلاً تخبط الضيوف الدفاعي، بعدما فشل كاندريفا في إيداع الكرة بالشباك في الدقيقة 11.وبعد 7 دقائق من الهدف الأول، عزز المدافع الإيطالي أندريا رانوكيا، النتيجة بهدف ثاني من تسديدة قوية على الطائر من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك بسهولة.وفي الشوط الثاني واصل إنتر ضغطه لزيادة الفارق، وبتغييرات هجومية، نجح الكرواتي إيفان بيريسيتش من تسجيل هدفًا ثالثاً في الدقيقة 80 بعدما راوغ الحارس ووضعها "لوب".وفي الدقيقة 87، سجل الإيطالي ماتيو بوليتانو هدف إنتر الرابع من عرضية الكرواتي بيريسيتش ليضعها بسهولة في الشباك.

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