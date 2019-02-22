2019/02/22 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/مصدر مسؤول يؤكد مانشرته وكالتنا سابقا من تعديل سلم الرواتب

22/02/2019 01:03:00 AM |

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واع خاص

اكد مصدر مسؤول في الحكومة العراقية اليوم تفعيل قرار كان معطلا من مجلس الوزراء بخصوص تعديل سلم رواتب موظفي الدولة.

وقال المصدر في تصريح لمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) انه تم احياء قرار مجلس الوزراء السابق لسنة 2013 من جديد بخصوص تعديل سلم رواتب الموظفين والذي تم تفعيله بتأريخ 20/1/2019 بعد زوال المعرقلات التي كانت تقف عائقا امام تنفيذه.

واضاف ان تعديل سلم الرواتب استثنى بعض الجهات من الاستفادة من السلم الجديد ممن هي غير مرتبطة بوزارة بحكم ان قوانينها خاصة ولا ينطبق عليها قوانين الدوائر الحكومية.

واشار الى ان قانون سلم الرواتب هذا مكتسب الصفة القانونية كونه مصوتا عليها وهناك اجراء تم اتخاذه بهذا الشأن ووافقت الامانة العامة لمجلس الوزراء وارسلت كتابا الى وزارة المالية لبيان رأيها بهذا القرار وهو الان بانتظار موافقة وزارة المالية خلال هذا الاسبوع بغية المباشرة به وتفعيله وليس من حق أي جهة معارضته.

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