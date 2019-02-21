شبكة الإعلام العراقي تصدر بيانا يفند ما جاء في تقرير بعثة خبراء الانتخابات

2019/02/22 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت شبكة الاعلام العراقي عن استغرابها من تقرير بعثة خبراء الانتخابات في الاتحاد الاوروبي خصوصا فيما يتعلق بالتغطية الاعلامية التي قامت بها الشبكة لانتخابات الفين وثمانية عشر.

ودعت شبكة الاعلام العراقي أعضاء خبراء الانتخابات في الاتحاد الاوروبي الى زيارة الشبكة والاطلاع على المادة الاعلامية المبثوثة في فترة التغطية الاعلامية للانتخابات.

واعلنت شبكة الاعلام العراقي حرصها على تحقيق التوازن والوقوف بمسافة واحدة من جميع المكونات والاحزاب والكتل السياسية على وفق خطط مدروسة معززة بأرقام وبيانات تثبت هذه الحقائق.

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