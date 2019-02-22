إنتر ميلان – سباليتي يستعرض أمام رابيد فيينا

2019/02/22 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل كل من ماتياس فيتشينو (11) وأندريا رانوكيا (18) والكرواتي إيفان بيريسيتش (80) وماتيو بوليتانو (87) أهداف إنتر ميلان. وكان الفريق الإيطالي قد فاز ذهاباً في أرض رابيد فيينا بهدف لصفر.وتمكن بنفيكا البرتغالي من إزاحة غلطة سراي التركي مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب في أرض الفريق التركي 2-1 بينما انتهت مواجهة الإياب سلبياً. وحقق سلافيا براغ التشيكي فوزاً عريضاً على مضيفه جينك البلجيكي 4-1 فيما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي. وتمكن دينامو كييف الأوكراني من التأهل على حساب أوليمبياكوس اليوناني بفوزه عليه في مواجهة العودة بهدف لصفر. ويذكر أن مواجهة الذهاب التي دارت في استاد كارايساكي قد انتهت بالتعادل 2-2.

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