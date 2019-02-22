الدوري الأوروبي | الكبار يتأهلون وبيتيس وليفركوزن يمتنعون

2019/02/22 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر لم تشهد مباريات الإياب من الدوري الأوروبي مفاجأةت مدوية، الخاصة بدور الـ32، بعد نتائج لقاء الذهاب التي أكدت أن الأرض لم تلعب لصالح أصحابها.15 أقيمت اليوم، بعد مباراة أمس، والتي شهدت تأكيد تفوق الأندية الإسبانية، على نظيرتها الإيطالية، بفوز إشبيلية على لاتسيو بهدفين نظيفين في مباراة شهدت حالة طرد لكل فريق، ليحسم التأهل بعد الفوز في إيطاليا بهدف نظيف.

أرسنال نجح في قلب خسارته ذهاباً بهدف نظيف أمام باتي إلى فوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، جاء أولها بهدف عكسي مبكر، لينهي ثورة الفريق البيلاروسي، ويؤكد عزم كتيبة إيمري على الوصول بعيدًا نحو اللقب الباقي للفريق الموسم الجاري.

بينما عزز نابولي من تفوقه ذهاباً بفوز في الإياب على زيورخ السويسري بهدفين نظيفين في سان باولو، بفضل الجزائري آدم أوناس الذي سجل هدفًا وصنع آخر.



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كما أكد إينتراخت فرانكفورت قوته بالنسخة الحالية، بالفوز برباعية مقابل هدف على شاختار دونيستك الأوكراني، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليواصل ثلاثي الهجوم، ريبيتش وهالير ويوفيتش في التحليق بنسر فرانكفورت أوروبياً.

وتفوق ريد بول ساليزبورج النمساوي على كلوب بروج البلجيكي برباعية نظيفة، ليؤكد قدرات الفريق على تكرار إنجاز الموسم الماضي، في حين حقق فالنسيا فوزًا بهدف نظيف على سيلتك الأسكتلندي، ليتأهل بثلاثية نظيفة للدور المقبل.

وفي إسبانيا أيضًا، تعادل فياريال بهدف لكل فريق مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، ليخطف بطاقة التأهل بفضل هدف فورنالس المتأخر بعدما فاز خارج قواعده بهدف وحيد، كما حقق دينامو زغرب الفوز بثلاثية نظيفة على فيكتوريا بلزن التشيكي وتأهل رغم خسارته ذهاباً بهدفين مقابل هدف.

وقاد الإيراني سرادر أزمون، فريقه الروسي زينيت سان بطرسبرج بتسجيل هدفين في الظهور الأول له أمام جماهير فريقه، وخطف بطاقة التأهل من يد فنربخشة التركي بمجموع اللقاءين 3-2، بعدما خسر ذهاباً 1-0 في تركيا.

جماهير زينيت الروسي تقوم بعمل ممر ناري لاستقبال فريقها قبل مباراتهم ضد فنربخشة بالدوري الأوروبي 🔥pic.twitter.com/SVQZTs1092— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019واستفاد بنفيكا البرتغالي من تفوقه ذهاباً في تركيا بهدفين مقابل هدف، ليصعد بعد تعادل سلبي على ملعب النور أمام جلطة سراي التركي، في حين خطف كراسنودار الروسي التعادل من الأراضي الألمانية ليٌقصى باير ليفركوزن الألماني، بعد تعادل بهدف لكل فريق.

في حين واصل تشيلسي نتائجه الإيجابية أوروبيًا بفوز سهل على مالمو السويدي بثلاثية نظيفة، وسحق إنتر ضيفه رابيد فيينا ليتأهل بفضل خماسية في مجموع اللقاءين.

📍جماهير مالمو تشعل الأجواء في ملعب ستامفورد بريدج خلال مباراة فريقهم أمام تشيلسي 🏟️🔥 pic.twitter.com/MAKlLnWaKE— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019وودعت الأندية البلجيكية المسابقة بخسارة جينك برباعية أمام جماهيره أمام سلافيا براج التشيكي رغم التعادل السلبي خارج الأرض الأسبوع الماضي.

وواصل ستاد رين نتائجه الإيجابية، بالفوز خارج أرضه على ريال بيتيس ليعاقبه بفوز بثلاثية مقابل هدف، بعدما فرض الفريق الإسباني التعادل 3-3 في الذهاب.

وأخيرًا خطف دينامو كييف الأوكراني بطاقة التأهل إلى الدور المقبل بالفوز على أولمبياكوس اليوناني بهدف نظيف بعد التعادل في اليونان 2-2.

وستقام قرعة دور الـ16 من المسابقة لمعرفة هوية مباريات المرحلة المقبلة، والتي ستجرى في 7 و14 مارس المقبل.





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