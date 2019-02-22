2019/02/22 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس البرلمان ووفد من الحكمة يبحثان إستكمال الكابينة الوزارية وحسم اللجان النيابية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان ووفد من الحكمة يبحثان إستكمال الكابينة الوزارية وحسم اللجان النيابية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان ووفد من الحكمة يبحثان إستكمال الكابينة الوزارية وحسم اللجان النيابية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).