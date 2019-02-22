2019/02/22 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الكشف عن تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق وموعد توزيعها

22/02/2019 01:31:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون، سعران الاعاجيبي، اليوم الخميس، عن تفاصيل توزيع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق، وموعد توزيعها.

وذكر الاعاجيبي في تدوينة على موقع فيس بوك تابعته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) الى "منتسبي القوات المسلحة والأمن، ستطلق قريبا الدفعة الاولى من مكافأة نهاية الخدمة للضباط والمراتب المتقاعدين بعد 2003 من أفراد الجيش السابق وقوی الأمن الداخلي بعد حصول موافقة وزارة المالية"، لافتة الى ان "يكون التسديد على دفعات لمحدودية التخصيصات مقابل الاعداد الكبيرة للمشمولين بالمكافأة".

واضاف ان "الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري تنص على منح شريحة المتقاعدين من الضباط ونواب الضباط والمراتب من منتسبي الجيش السابق الذين تقاعدوا بعد عام 2003 مكافأة نهاية الخدمة".

واشار الى ان "الشريحة المشمولة من الضباط والمراتب سيتسلمون مكافآتهم على وفق سلم الرواتب التقاعدية للعام 2005 "، مبينا ان "مبلغ المكافأة سيكون بحسب الخدمة والرتبة بالنسبة للضباط والمراتب وتحتسب لمدة 12 شهراً ويكون التسديد على شكل دفعات".

ولفتت الى ان "الدفعة الاولى ستطلق للمستفيدين بعد ان يصل التمويل من وزارة المالية ومن المتوقع ان يتم هذا الامر خلال الاسبوعين المقبلين".

وتابع ان "صرف المكافأة سيكون مع الرواتب التقاعدية للمشمولين بها وعن طريق بطاقات الدفع الالكتروني عبر المصارف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/الكشف عن تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق وموعد توزيعها) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/الكشف عن تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق وموعد توزيعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).