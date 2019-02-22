السيسي: القضاء في مصر مستقل

2019/02/22 | 02:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقلال القضاء في بلاده، مشدداً أن سيادة القانون هي أساس الحكم في مصر.





جاء ذلك إثر انتقاد عدة منظمات حقوقية دولية للقاهرة بعد تنفيذ أحكام بالإعدام بحق تسعة أشخاص.

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