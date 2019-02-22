مجموعات كأس الكونفدرالية 2018-19 | مواعيد مباريات الجولة الثالثة، القنوات الناقلة والترتيب

2019/02/22 | 02:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبانوب صفوت

تنطلق مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019، وكانت جميع مباريات هذه الجولة في نفس اليوم كما هي العادة لأغلب أدوار المسابقة.

سيستضيف فريق جور ماهيا نظيره ومتصدر المجموعة الرابعة حسين نصر داي الجزائري في مباراة سيسعى من خلالها الفريق الكيني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الانقضاض على المركز الأول، وفي المجموعة الثالثة التي يملك فيها كل فريق نفس الرصيد وهو ثلاث نقاط، سيتقابل نكانا الزامبي مع فريق أشانتي كوتوكو الغاني على ملعب الأول.



اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

سيحل نهضة بركان ضيفاً على الرجاء المغربي ويسعى حامل اللقب لتحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات بعد التعادل في أول جولتين ولكن الزائر لن يكون خصماً سهلاً خاصةً وأنه متصدر المجموعة الأولى، كما سيواجه الصفاقسي فريق ساليتاس في مباراة تبدو سهلة نظرياً على الفريق التونسي الذي يملك في جبعته 4 نقاط.

سيلعب الهلال السوداني مباراة صعبة خارج أرضه ضد زيسكو يونايتد، وفي المجموعة الأولى سيحاول فريق حسنية أغادير الذي يملك نقطة واحدة تحسين موقفه عندما يلعب ضد أوتوهو الكونغولي، وكذلك الأمر بالنسبة للنجم الساحلي الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن عندما يواجه متصدر المجموعة الثانية فريق إينوجو النيجيري.

وفي أخر المباريات سيلعب الزمالك ضد بترو أتلتيكو الأنجولي باحثاً عن أول انتصار له في هذا الدور بعد السقوط في الجولة الأولى ضد جور ماهيا والتعادل أمام نصر حسين داي في الثواني الأخيرة من مباراة الجولة الماضية.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-2019، موعد مباريات، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

اقرأ أيضاً ..



كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19 | نظام البطولة، الجوائز، نتائج وموعد المباريات والأبطال السابقون مواعيد مباريات الجولة الثانية في دور مجموعات كأس الكونفدرالية إصابة قوية لحارس الزمالك في استعدادات الفريق لمواجهة نصر حسين داي المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة جور ماهيا - نصر حسين داي الأحد 24 فبراير 2019، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب مركز موي الرياضي، كينيا BeIN Sports HD نكانا - أشانتي كوتوكو الأحد 24 فبراير 2019، 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب استاد نكانا، زامبيا BeIN Sports HD الرجاء - نهضة بركان الأحد 24 فبراير 2019، 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب استاد الأمير مولاي عبد الله، الرباط BeIN Sports HD الصفاقسي - ساليتاس الأحد 24 فبراير 2019، 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب استاد الطيب المهيري، صفاقس BeIN Sports HD زيسكو يونايتد - الهلال الأحد 24 فبراير 2019، 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب استاد ليفي مواناواسا ، لواندا BeIN Sports HD حسنية أغادير - أوتوهو الأحد 24 فبراير 2019، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب استاد أدرار، أغادير BeIN Sports HD النجم الساحلي - إينوجو رينجرز الأحد 24 فبراير 2019، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب الملعب الأولميبي بسوسة، سوسة BeIN Sports HD الزمالك - بترو أتلتيكو الأربعاء 13 فبراير 2019، 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب استاد برج العرب، إسكندرية BeIN Sports HD3 ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19 المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نهضة بركان 2 1 1 0 3 2 1 4 2 أوتوهو 2 0 2 0 1 1 0 2 3 الرجاء 2 0 1 0 1 1 0 2 4 حسنية أغادير 2 0 1 1 2 3 1- 1 المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إينوجو 2 1 1 0 3 1 +2 4 2 الصفاقسي 1 1 1 0 2 1 +1 4 3 النجم الساحلي 2 0 1 1 0 1 -1 1 4 ساليتاس 1 0 1 1 0 2 -2 1 المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 زيسكو يونايتد 2 1 0 1 3 2 +1 3 2 الهلال 2 1 0 1 2 2 0 3 3 أشانتي كوتوكو 2 1 0 1 2 2 0 3 4 نكانا 2 1 0 1 2 3 1- 3 المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نصر حسين داي 2 1 1 0 3 2 +1 4 2 بترو أتلتيكو 2 1 0 1 3 3 0 3 3 جور ماهيا 2 1 0 1 5 4 +1 3 4 الزمالك 2 0 1 1 3 5 -2 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعات كأس الكونفدرالية 2018-19 | مواعيد مباريات الجولة الثالثة، القنوات الناقلة والترتيب) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعات كأس الكونفدرالية 2018-19 | مواعيد مباريات الجولة الثالثة، القنوات الناقلة والترتيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).