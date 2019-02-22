2019/02/22 | 03:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mesp-FE2zho

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. ايوب اوديشو & سالم موسى - 2019/2/21) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوورة .. ايوب اوديشو & سالم موسى - 2019/2/21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).