تحالف جديد في اسرائيل يهدد حظوظ نتنياهو بالفوز في الانتخابات القادمة

2019/02/22 | 06:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وحّد أقوى منافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتخابات نيسان صفوفهما يوم الخميس، مما يعزز مسعى المرشحين اللذين ينتميان لتيار الوسط إلى إنهاء حكم رئيس الوزراء اليميني المستمر منذ عشر سنوات.وهز التحالف بين حزبي رئيس الأركان السابق بالجيش بيني جانتس، ووزير المالية السابق يائير لابيد، المشهد السياسي لتظهر استطلاعات الرأي، وللمرة […]

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