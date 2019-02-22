أميركا ستترك مجموعة من 200 جندي لحفظ السلام بسوريا بعد انسحابها

2019/02/22 | 06:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستترك ”مجموعة صغيرة لحفظ السلام“ من 200 جندي أميركي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان مقتضب ”ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت“.

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