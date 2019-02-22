مصادر عسكرية: تسليم مقاتلي داعش هو أول دفعة من عدة دفعات

2019/02/22 | 06:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس نقلت وكالة رويترز عن مصدرين عسكريين عراقيين أن تسليم مقاتلي داعش يوم الخميس يمثل المرحلة الأولى من عدة مراحل.وقال عقيد في الجيش تتمركز وحدته على الحدود السورية إن معظم المقاتلين عراقيون، لكن هناك قليلا من الأجانب.وذكرت مصادر عراقية أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت أكثر من 150 متشددا عراقيا وأجنبيا إلى بغداد اليوم […]

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