تأجيل مباراة أياكس في الدوري للاستعداد لريال مدريد

2019/02/22 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس سيحصل أياكس على أسبوع راحة للاستعداد لمواجهة ريال مدريد في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما وافق الاتحاد الهولندي على تأجيل مباراته ضد جفوله في الدوري.وخسر أياكس بطل أوروبا أربع مرات 2-1 في الذهاب على أرضه الأسبوع الماضي رغم تفوقه على ريال مدريد في أغلب فترات المباراة لتصبح […]

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