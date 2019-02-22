فلول داعش مصدر انشغال للعراق في مرحلة البحث عن الاستقرار

2019/02/22 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النصر العسكري الذي حققّه العراق في الحرب عالية التكلفة التي خاضها على مدار سنوات سيطرة تنظيم داعش على ثلث أراضيه، لا يعني

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