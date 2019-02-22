من صفقة القرن إلى الحرب على إيران.. المنطقة رهن الانتخابات الإسرائيلية

2019/02/22 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتدم التنافس بين مكونات الطبقة السياسية الإسرائيلية استعدادا لموعد الانتخابات المزمع تنظيمها في التاسع من أبريل القادم، وهو ما يؤكّد أن تداعيات

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