أوديشو يفصل أزمة الزوراء ويكشف إستعداداته للإستحقاق الآسيوي

2019/02/22 | 07:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فصل مدرب فريق نادي الزوراء لكرة القدم، أيوب أوديشو، سبب الأزمة المالية التي تصف بالنادي والمؤثرة سلباً على أداء ونتائج الفريق مؤخراً في الدوري الممتاز.

وقال أوديشو لوكالة {الفرات نيوز} "هنالك الكثير من الاندية المؤسساتية التي تتعرض لذات الظروف التي يمر بها الزوراء، فتخضع تلك الأندية الى مزاجيات تلك المؤسسات المرتبطة بها".وأضاف ان "وزارة النقل – الراعبة للنادي- اكدت دعمها للفريق خلال أسبوع، لوجود جملة من الشركات الرابحة"، لافتا الى "أهمية الوعود والمصداقية التي تطرحها ادارة النادي للاعبين لاستلام مخصصاتهم المالية".وبين ان "اهتمام اللاعبين خلال الموسم السابق في الثقافة والتدريب اثر بشكل كبير على اللاعبين، الا ان هنالك أمور مالية تؤثر على نفسية اللاعب خصوصا مع مقارنة سياسية الاندية المنافسة في اظهار الامكانيات المالية ما يثر بشكل كبير عليهم".وأوضح أوديشو، ان "دور إدارة النادي ينبع من روح المسؤولية او نوع من الاحترام المتبادل بين الوزارة، ومن حق ادارة النادي الخروج من تحت عباءة الوزارة، الا ان الأخيرة لن تسمح بهذا الامر" مشيرا الى، ان "النادي لم يتسلم مكرمة البطولة السابقة ومقدارها 150 مليون دينار".وأكد "هنالك تواصل بين ادارة النادي والوزارة، ونأمل ان يكون هنالك تجاوب بين الطرفين للخروج من الازمة".وأشار مدرب الزوراء الى، ان "النادي يستقبل جميع الشكاوى والتذمر من اللاعبين، وهذه تعتبر من أكثر النقاط التي تواجه كرة القدم سلباً بان لا تكون الاعذار كثيرة وليست في المكان الصحيح، وللأسف ان أجواء التفائل التي تسود بالفريق والطاقة الايجابية لدى اللاعبين قلت بسبب الازمة الحالية".وتابع أوديشو "من الممكن ان تترتب مصروفات الطيران، وهذا الوضع غير مثالي للنادي الذي قد يعتمد على الاقتراض لتغطية تكاليف السفر وهو مؤثر وله سلبيات كثيرة ونأمل بان تغطي شركة الخطوط الجوية العراقية هذه التكاليف".ونوه الى ان "السلبيات التي تطغى على النادي دفعت الى الضغوطات التي تصنع الانجاز، وان مسألة الهدر بالمال العام لا يمنع من تغطية التكاليف لحين ترتيب المتعلقات المالية".وتحدث أوديشو عن منافسات فريق الزوراء في الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الرابع برصيد 36 نقطة وبفارق خمس نقط عن الشرطة المتصدر.وقال مدرب الزوراء "هنالك تقارب بين الاندية، وان الاخفاقات أمر طبيعي ولكن النادي مستقر على التشكيلة وان التغيير فيها بسبب الإرهاق بين بعض اللاعبين، خصوصا وان النادي مقبل على بطولة آسيوية يتطلب إراحة عدد منهم".وأكد ان "الزوراء يطمح للفوز بالدوري العراقي، ولاتزال الامور مسيطر عليها، والمنافسة قريبة بين الاندية الا ان الزوراء يمتلك الطموح الكبير للحصول على اللقب".ولفت أوديشو الى ان "لاعبي النادي جيدين، الا ان العمر والخبرة لا يمكنهما العيش تحت ضغوط كبيرة والأكيد ان من الواجب ان يعيش اللاعب بهذه الضغوط".وبين ان "أهم نقطة بدوري المجموعات هو الانتقال للمرحلة الثانية لان الاجواء ستختلف ونتمكن من خلالها استقطاب لاعبين محترفين" مشيراً الى ان "مجموعة الزوراء من أفضل المجموعات مقارنة بالمجموعات الاخرى واللاعب العراقي في المواجهات الخارجية يمتلك الرغبة والعزيمة والاصرار".وشدد مدرب الزوراء حاجة الفريق الى "صانع العاب بمستوى عالٍ، وآخرين يلعبون على الاطراف ومهاجم فضلا عن لاعب يكون حلقة وصل بين خطي الدفاع والوسط".وأشاد أوديشو "بالجمهور الزورائي الذي يشجع فريقه حتى الدقيقة الاخيرة من المباراة" مؤكداً ان "علاقة الجمهور كبيرة بالفريق، وان كان غير راضٍ مؤخراً عن أداء الفريق، واختلاف الاداء لبعض اللاعبين".انتهى

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