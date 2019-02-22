إطلاق أول مركبة إسرائيلية إلى القمر

2019/02/22 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس انطلق الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة (سبيس إكس) من فلوريدا حاملا أول مركبة إسرائيلية مصممة للهبوط على القمر في مهمة إذا نجحت فإنها ستجعل إسرائيل رابع دولة تصل إلى سطح القمر.وانطلقت مركبة الاستكشاف الآلية غير المأهولة (بيريشيت) من محطة كيب كنافيرال التابعة لسلاح الجو الأمريكي الساعة 8:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة […]

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