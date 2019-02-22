2019/02/22 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Globallookpress

القمر

أعلن مدير معهد بحوث الفيزياء النووية التابع لجامعة موسكو، ميخائيل باناسيوك، أن مخاطر الإشعاع في محطة "Gateway" الدولية القريبة من القمر ستكون أعلى منها في المحطة الفضائية الدولية.

وقال باناسيوك في اجتماع مجلس أكاديمية العلوم الروسية لشؤون الفضاء، إن "Gateway أكثر خطورة من المحطة الفضائية الدولية من ناحية الإشعاع.



وهذه حقيقة يعرفها شركاؤنا وجميع وكالات الفضاء".





إقرأ المزيد

من جانبه، قال إيغور أورلوف، مدير معهد مشكلات الطب الحيوي، إن محطة "Gateway" ستكون خطرة بسبب خصوصية مدارها، "فإذا حلقت المحطة في مدارات منخفضة، ستكون محمية من خطر الإشعاع الكوني بنسبة 30-50% عندما تقع في ظل القمر.



أما المدار المقترح لمحطة Gateway مع حرية الخروج إلى الفضاء المفتوح، فإنه بالطبع يزيد من خطورة الإشعاعات".يذكر أن الولايات المتحدة تقترح إنشاء محطة "Gateway" الدولية على مقربة من القمر، ووضعها في مدار حده الأدنى 4500 كلم والأعلى 75000 كلم.



ولكن رافائيل مرتازين الخبير الروسي في مجال الباليستيات، أعلن أن هذا المدار يتطلب التعديل مرتين في الأسبوع، ما يقلل من موثوقية التحكم بالمحطة.المصدر: نوفوستي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلماء يكشفون مخاطر الإشعاع في المحطة القمرية الأمريكية المقترحة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلماء يكشفون مخاطر الإشعاع في المحطة القمرية الأمريكية المقترحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).