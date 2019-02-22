أردوغان وترمب يتفقان على الانسحاب الأمريكي من سوريا بما يتماشي مع المصالح المشتركة

2019/02/22 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

اتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، على تنفيذ قرار واشنطن الانسحاب من سوريا بما يتماشي مع المصالح المشتركة.جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، مساء الخميس، وفق مصادر في الرئاسة التركية.وذكرت المصادر أن "الرئيسين أردوغان وترمب بحثا المستجدات الأخيرة في سوريا، وأكدا أهمية دعم العملية السياسية فيها".وأضافت أن الرئيسان أكدا "عزم البلدين المشترك على مكافحة كافة أشكال الإرهاب".وأوضحت أن رئيسي البلدين "اتفقا على تعزيز العلاقات الاقتصادية، ورفع حجم التجارة البينية إلى 75 مليار دولار سنوياً".وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر ترمب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" ، لكن دون تحديد جدول زمني.وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.

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