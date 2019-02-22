تشيلسي يحجز مقعدًا في ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم

2019/02/22 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلحجز فريق تشيلسي الإنجليزي، أمس الخميس، مقعدًا في دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).وتغلب تشيلسي على ضيفه مالمو السويدي بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ32 للبطولة القارية.وجاء تأهل تشيلسي لثمن النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين لهدف.أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.واستعاد تشيلسي توازنه مع بداية الشوط الثاني بتسجيله للهدف الأول عبر الفرنسي أوليفيه غيرو في الدقيقة 55.وفي الوقت الذي بحث فيه مالمو عن التعادل، أضاف روس باركلي الهدف الثاني في الدقيقة 74.واختتم تشيلسي ثلاثيته في الدقيقة 84 عن طريق كالوم هودسون أودوي، لينتزع الفريق اللندني بطاقة العبور لثمن النهائي.

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