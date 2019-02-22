خارطة الطقس ليومَي الجمعة والسبت.. ارتفاع الحرارة وفرص للأمطار في هذه المناطق

2019/02/22 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تتشارك المنطقة الشمالية والوسطى من البلاد بطقس غائم جزئيا, خلال اليوم الجمعة, وترتفع درجات الحرارة قليلا عن يوم امس الخميس في المناطق الوسطى, مع فرصة لتساقط زخات خفيفة, فيما تنفرد المنطقة الجنوبية بطقس صحو.وحسب جداول هيئة الانواء الجوية والتي تابعها “ناس” اليوم (22 شباط 2019), فإن “المنطقة الوسطى تشهد طقساً غائما […]

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