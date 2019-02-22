2019/02/22 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..رفض نائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان شتراخه دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية إلى استقبال مجرميها العائدين إلى أوطانهم ومحاكمتهم على أراضيها.واعتبر شتراخه في تصريحات نقلتها التلفزة النمساوية أن عودة الإرهابيين “تهدد أمن واستقرار” النمسا.وكان شتراخه دعا في تصريحات سابقة إلى سحب الجنسية من جميع الاجراميين النمساويين الذين التحقوا بصفوف التنظيمات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النمسا ترفض دعوات ترامب لإعادة الإرهابيين الأوروبيين لأوطانهم alansaar.

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