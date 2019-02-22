ميسي يقترب من العودة إلى أحضان منتخب الأرجنتين

2019/02/22 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رياضة ,

2019/02/22 10:57

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بغداد- العراق اليوم:

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أقرب من أي وقت مضى للعودة لارتداء قميص منتخب بلاده، وقد يدشن عودته في مارس المقبل.

وقرر "البرغوث" الابتعاد قليلا عن أجواء المنتخب بعد المشاركة المخيبة للآمال لـ"راقصي التانغو" في مونديال روسيا 2018، حيث عانى رفاق ميسي الأمرين للتأهل عن مجموعتهم، ثم انتهى مشوارهم في ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4) التي توجت لاحقا بلقب البطولة.

وبات البرغوث الآن قريبا من العودة مجددا إلى أحضان "البيسيليستي"، فقد ألمح رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلوديو تابيا، إلى إمكانية ظهور ميسي بقميص "راقصي التانغو" في مارس المقبل، حيث قال في مقابلة مع "tycsports": "إذا استدعاه ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، فميسي سيكون في قائمة المنتخب".

وتخوض الأرجنتين مباراتين وديتين الشهر المقبل استعدادا لبطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، الأولى أمام فنزويلا في الـ23 من مارس، والثانية أمام المنتخب المغربي في طنجة في الـ26 منه.

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