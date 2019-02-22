2019/02/22 | 09:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
شهدت مباراة ضمن الدوري البولندي لكرة القدم، بين فريق ليغيا وارسو وضيفه كراكوفيا (0-2)، حالة تحكي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شاهد.. عجائب الـ "فار") نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
شهدت مباراة ضمن الدوري البولندي لكرة القدم، بين فريق ليغيا وارسو وضيفه كراكوفيا (0-2)، حالة تحكي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شاهد.. عجائب الـ "فار") نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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