قيادة العمليات المشتركة: عودة النازحين العراقيين من سوريا تتم بإشرافنا

2019/02/22 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد قيادة العمليات المشتركة، أمس الخميس، بأن عودة النازحين العراقيين من سوريا تتم بإشرافنا، نافيةً وجود عودة جماعية للنازحين العراقيين المتواجدين داخل الأراضي السورية.وقالت القيادة في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إنها "تتابع تطور الأحداث في المنطقة الحدودية العراقية - السورية وتداعياتها الأمنية المحتملة على الوضع الأمني الداخلي للعراق".وأكدت، "استنفار مواردها العسكرية كافة في هذه المنطقة من خلال الرصد والمراقبة لمواجهة كل التداعيات المحتملة لمنع تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد وصد اي تعرض على القوات المرابطة"، مشددة على "عدم التهاون في مسألة محاربة الإرهاب والقضاء عليه ومنع تاثيره على الوضع الأمني الداخلية وأنها من أولوياتها القصوى".وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن "عودة النازحين العراقيين من الأراضي السورية تتم بأشرافها وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين ومفوضية حقوق الانسان والجهات الأمنية والحكومية الأخرى"، نافية "وجود عودة جماعية لسكان مخيم الهول والأراضي السورية، وان ما يشاع عن ذلك عار عن الصحة ولا مصداقية له اطلاقا".وأوضحت ان "البت بموضوع عودة النازحين العراقيين من مخيم الهول يخضع للدراسة والتمحيص لاتخاذ القرار المناسب أمنياً وإنسانياً".

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