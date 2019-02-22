اعتقال 3 اشخاص في السليمانية بتهمة الاعتداء على البيئة

2019/02/22 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعتقلت شرطة الغابات في محافظة السليمانية، الخميس، ثلاثة أشخاص في منطقة شاربازير، بتهمة الاعتداء على البيئة.وقال مدير الاعلام في شرطة الغابات العميد هيمن كمرخان افندي في تصريح صحفي تابعه “ناس”، اليوم (22 شباط 2019)، إن “مفارز الشرطة اعتقلت 3 اشخاص كانوا يرمون صيد الحيوانات في منطقة شاربازير”.واوضح، انه “تم ضبط […]

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