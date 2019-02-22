البيت الابيض: سنترك هذا العدد من الجنود لـ”حفظ السلام” في سوريا بعد الانسحاب

2019/02/22 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف البيت الأبيض، ان الولايات المتحدة ستترك “مجموعة صغيرة لحفظ السلام” من 200 جندي أميركي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.ونقلت وكالة رويترز قول المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، ان “مجموعة صغيرة لحفظ السلام تتكون من نحو 200 جندي أميركي, ستبقى في سوريا لفترة من الوقت” وأصدر السيناتور الأميركي […]

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