2019/02/22 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلنت غرفة عمليات “الكرامة” للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بسط السيطرة على حقل الفيل النفطي جنوب غربي ليبيا.وحسبما نقلت “بوابة الوسط” الليبية عن غرفة عمليات “الكرامة”، اليوم الخميس، سيطرت القوات المسلحة “سلميا” على حقل الفيل وتقوم بتأمينه تمهيدا لتسليمه إلى حرس المنشآت النفطية.من جهتها، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوات حفتر تسيطر على حقل الفيل النفطي alansaar.

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