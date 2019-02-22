2019/02/22 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..وسعت القوات السورية، في ريف حماة نطاق عملياتها على أوكار المجموعات الاجرامية على طول الحدود الإدارية مع محافظة إدلب ردا على خروقاتها المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.وذكرت سانا أن وحدات من الجيش نفذت بعد ظهر اليوم عمليات مكثفة على مواقع الاجرامية في محيط قلعة المضيق وقريتي جسر بيت الراس والحويز بريف حماة الشمالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تقتل عددا من الاجراميين في حماة alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات السورية تقتل عددا من الاجراميين في حماة) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات السورية تقتل عددا من الاجراميين في حماة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).