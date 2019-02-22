بعد انقشاع غبار المعركة: 3 تكتلات

2019/02/22 | 09:31

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بغداد- العراق اليوم:

اعتبر مراقبون، أن الجلسة الأخيرة لبرلمان كردستان، أفرزت ثلاثة استقطابات سياسية جديدة لتشكيل الحك...





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