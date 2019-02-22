2019/02/22 | 09:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
علقت اللجنة القانونية النيابية، على قرار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، القاضي بتوجيه ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القانونية النيابية تعلق على قرار عبدالمهدي بشان مخاطبات النواب وتؤكد: "مخالف للقانون") نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
علقت اللجنة القانونية النيابية، على قرار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، القاضي بتوجيه ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القانونية النيابية تعلق على قرار عبدالمهدي بشان مخاطبات النواب وتؤكد: "مخالف للقانون") نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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