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القانونية النيابية تعلق على قرار عبدالمهدي بشان مخاطبات النواب وتؤكد:
2019/02/22 | 09:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد- العراق اليوم:

علقت اللجنة القانونية النيابية،  على قرار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، القاضي بتوجيه ...

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