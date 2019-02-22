بالصور.. استمرار عملية حوض الوقف العسكرية لليوم الثاني على التوالي

2019/02/22 | 09:31

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بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة (22 شباط، 2019) استمرار عملية حوض الوقف العسكرية شمال شرق بعقوبة لليوم الثاني على التوالي.





وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عملية حوض الوقف العسكرية (25 كم شمال شرق بعقوبة) مستمرة لليوم الثاني على التوالي في تعقب خلايا داعش في بساتين واراضي زراعية واسعة لمشاركة فعالة من طيران الجيش والحشد الشعبي وقطعات الجيش وبقية التشكيلات الامنية".

وأضاف، ان "العملية تهدف لإنهاء خلايا داعش ونصب نقاط المرابطة لمسك المناطق".

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة (22 شباط 2019)، بان مجموعة مسلحة اقتحمت منزلاً وسرقت مصوغات ذهبية وأموال من داخله، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجموعة مسلحة اقتحمت منزلاً ضمن منطقة شارع فلسطين، شرقي

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الجمعة، بان القوات الامنية اغلقت طريقا جنوبي بغداد جراء انقلاب صهريج كاز.

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس (21 شباط 2019)، بمصرع مدني جراء اصطدامه بكتلة كونكريتية، على جسر مدينة الطب، في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مواطناً يستقل دراجة نارية، لقي مصرعه نتيجة اصطدام دراجته في إحدى الك

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