الباوي يحذر من انتكاسة امنية بفعل اميركي في الصحراء الغربية

2019/02/22 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذر الخبير الامني حازم الباوي، الخميس، امن انتكاسة امنية لايحمد عقباها في الصحراء الغربية في ظل وجود قاعدة اميركية تسيطر على الوضع هناك، مشدداً على ضرورة التفات الحكومة للحفاظ على النصر وعدم منح الارهابيين فرصة في المناطق الغربية.وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ما حصل من جريمة قتل ١٢ مواطنا نجفيا […]

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