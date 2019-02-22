الحكومة الصينية: نرى إمكانات هائلة في الاقتصاد السعودي

2019/02/22 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أكبر دبلوماسي في الحكومة الصينية إن بكين ترى “إمكانات هائلة” في الاقتصاد السعودي وتريد المزيد من التعاون في مجال التقنية العالية فيما بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة للصين تستغرق يومين.

ووصل الوفد السعودي الذي يضم مسؤولين من عملاق النفط أرامكو يوم الخميس ضمن جولة في اسيا شهدت تعهد المملكة باستثمارات قيمتها 20 مليار دولار في باكستان كما تسعى إلى مزيد من الاستثمارات في قطاع تكرير النفط بالهند.

ويجتمع ولي العهد مع الرئيس شي جين بينغ الذي جعل من تعزيز الوجود الصيني في الشرق الأوسط هدفا أساسيا لسياسته الخارجية على الرغم من دورها التقليدي المحدود في هذه المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر في وقت متأخر يوم الخميس، إن خلال اجتماعه مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال وزير الخارجية وانغ يي إن الملامح الرئيسية للعلاقات بين البلدين هي الاحترام والتفاهم والدعم المتبادل.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله “لكل دول العالم الحق في التقدم والسعودية سوق من الأسواق الناشئة ولديها إمكانات هائلة”.

وأضاف أن الصين تدعم جهود السعودية لتنويع اقتصادها وترغب في تعزيز التعاون في مجال التقنية العالية.

وقد تساعد الاستثمارات السعودية على استعادة مكانتها كأكبر مُصدر للنفط إلى الصين، والذي خسرته لصالح روسيا في السنوات الثلاث الأخيرة.



وتستعد أرامكو السعودية لتعزيز حصتها السوقية عبر توقيع اتفاقات توريد مع شركات تكرير صينية غير حكومية.

وتعين على الصين أن تخطو بحذر في علاقاتها مع الرياض نظرا لحاجة بكين إلى علاقات وثيقة مع إيران خصم السعودية في المنطقة.

وقال وانغ إن البلدين يواجهان خطر الإرهاب والتطرف ويجب أن يعززا التعاون لضمان الأمن والاستقرار.

وقالت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية في افتتاحية اليوم الجمعة إن الصين لن تسعى للانخراط في السياسة بالشرق الأوسط.

وأضافت “لن تكون الصين لاعبا جيوسياسيا في الشرق الأوسط.



ليس لها أعداء وتستطيع التعاون مع كل الدول بالمنطقة”.

ومضت قائلة “تزايد نفوذ الصين في الشرق الأوسط يأتي من التعاون الودي الخالص.



هذه الشراكة ستكون محل ترحيب من معظم الدول بالشرق الأوسط”.

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