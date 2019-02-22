إيران تتدرب على إطلاق صواريخ بحرية قرب هرمز

2019/02/22 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الجيش الإيراني أنه سيطلق صواريخ من الغواصات، لأول، خلال مناوراته العسكرية الأخيرة.وأعلن قائد سلاح البحرية الإيراني، حسين خانزادي، أن مناورات “الولاية 97” للقوة البحرية والتي تستغرق ثلاثة أيام، ستجري في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع، بين مضيق هرمز والمحيط الهندي.وأكد خانزادي، أنه سيتم خلال المناورات ولأول مرة إطلاق الصواريخ من الغواصات وإجراء […]

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