2019/02/22 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..يستعد المواطنون في قطاع غزة، اليوم، للمشاركة في فعاليات الجمعة الثامنة والأربعين من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي تحمل شعار “الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي”.ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيان صحفي، جماهير شعبنا؛ للمشاركة في فعاليات الجمعة الثامنة والأربعين؛ وفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي.وكانت الهيئة أطلقت الجمعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة “الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الابراهيمي” alansaar.

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