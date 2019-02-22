البيت الابيض: 200 جندي أمريكي سيبقون في سوريا

2019/02/22 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن البنتاغون سيبقي نحو 200 جندي أمريكي في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب للقوات الأمريكية من هذا البلد.وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز “ستبقى في سوريا لفترة زمنية مجموعة صغيرة لحفظ السلام قوامها نحو 200 جندي”.ولم تذكر ساندرز أي تفاصيل إضافية، […]

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