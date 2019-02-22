الغارديان: كنوز توت عنخ آمون خرجت من مصر وستصل لندن

2019/02/22 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تستعد العاصمة البريطانية لندن لاستقبال أكبر عدد من مقتنيات الملك توت عنخ آمون في إطار معرض يقول منظموه إنه “لن يتكرر مرة أخرى أبدا”، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.وبحسب ما أُعلن، امس الخميس، فمن المقرر أن يخصص معرض ساتشي البريطاني الشهير جولة فريدة من نوعها، تضم 150 قطعة أثرية أصلية من […]

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