التربية النيابية: ذي قار تنتظر قرار الامانة العامة بشأن تعيين 3700 معلم ومدرس

2019/02/22 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بينت لجنة التربية النيابية، الجمعة، ان محافظة ذي قار تنتظر قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تعيين 3700 متقدم على الدرجات الوظيفية المخصصة للقطاع التربوي، مؤكدة ان العدد المطلوب هو 3700 في حين ان عدد المتقدمين وصل الى 65 الف شخص.وقال عضو اللجنة النائب قصي محسن في تصريح لـ / المعلومة/، ان […]

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