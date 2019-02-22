فقدان شرطي في خانقين

2019/02/22 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد احد المواطنين في قضاء خانقين بفقدان احد اقربائه من اسبوعين، فيما اكد عدم وجود معلومات عن المفقود، الذي يعمل في شرطة مرور خانقين.

وقال احد اقارب الفقيد ان طالب سالم زيدان، مواطن من مدينة خانقين ويعمل في شرطة المرور، مفقود من 14 يوما، مشيرا الى انه لا أثر او معلومات عن المفقود.

واكد اعلام الشرطة والمؤسسات الأمنية بالحادثة.

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