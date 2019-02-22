2019/02/22 | 09:50

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قوات سوريا الديمقراطية: سنحاول مجددا اليوم إجلاء المدنيين الباقين في آخر جيب لداعش

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