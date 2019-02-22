ترزي: التواجد الاميركي في كركوك يهدف لاعادة البيشمركة اليها

2019/02/22 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد النائب السابق عن المكون التركماني في محافظة كركوك فوزي اكرم ترزي، الجمعة، ان القوات الاميركية تتواجد في كركوك بهدف بث الاشاعات والاكاذيب لخلق حالة من الهلع بين الاهالي لغرض اعادة السيطرة على المحافظة من قبل البيشمركة والاسايش وتصدير نفطها من دون العودة الى الحكومة.وقال ترزي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المعظلة […]

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