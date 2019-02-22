2019/02/22 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الانواء تنشر حالة الطقس للايام المقبلة..



فرصة لتساقط الامطار في هذه

المناطق

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