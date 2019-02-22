2019/02/22 | 10:05

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مسلحون يحتجزون عائلة ويسرقون منزلها شرقي بغداد

العراقامن

مسلحون يحتجزون عائلة ويسرقون منزلها شرقي بغداد

الجمعة 22 فبراير 2019 - 9:46

صورة إرشيفية

افاد مصدر امني ،اليوم الجمعة، بأن مسلحين اقدموا على احتجاز عائلة وسرقة منزلها شرقي بغداد مساء أمس الخميس.

وقال المصدر لـ"الغدير"، إن "مسلحين مجهولون احتجزوا عائلة داخل احدى غرف المنزل في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد، وسرقوا مبالغ ومصوغات ذهبية تحت تهديد السلاح".

واضاف، أن "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".انتهى...س ح

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