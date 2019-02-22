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التعليم العالي تمنع الأهازيج والولائم في هذه المناسبات
2019/02/22 | 10:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

التعليم العالي تمنع الأهازيج والولائم في هذه المناسبات

العراقثقافة

التعليم العالي تمنع الأهازيج والولائم في هذه المناسبات

الجمعة 22 فبراير 2019 - 9:30

وزارة التعليم العالي

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منع الأهازيج والاحتفالات وإقامة الولائم في مناقشات الرسائل والاطاريح الجامعية.

وسمحت الوزارة بحسب وثيقة صادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي، بحضور أقارب الباحث والجمهور، فيما أصدرت تعميما على الجامعات كافة لتطبيق الإجراءات الجديد بهذا الصدد.انتهى..س ح

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