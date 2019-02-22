آرسنال يسجل رقما مميزا في الدوري الأوروبي

2019/02/22 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق آرسنال الإنجليزي رقماً مميزًا في بطولة الدوري الأوروبي عقب الفوز على باتي بوريسوف في دور ال 32 من البطولة بثلاثية نظيفة.وكشف موقع أوبتا المتخصص

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