2019/02/22 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبحكم الله بالخير والعافية وجمعة مباركة أحبتي متابعي "العهد نيوز"الاعزاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/22 | 10:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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