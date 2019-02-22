مصر تطلق قمرا صناعيا من روسيا

2019/02/22 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوموس) في بيان أن روسيا أطلقت الخميس بنجاح قمرا اصطناعيا مصمما لمصر “ايجيبت سات- ايه”.وقال البيان إن القمر أطلق من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان بعد ظهر الخميس.وأوضح المصدر نفسه أن القمر “الذي صمم لحساب الحكومة المصرية” يهدف إلى “التقاط صور عالية الدقة لسطح الأرض”.وتابع أنه بعد انتهاء كل التجارب “سينقل تشغيل القمر إلى الجانب المصري”.وأوضح الناطق باسم الوكالة الروسية فلاديمير أوستيمنكو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي” أن “القمر وضع في المدار وكل شيء يعمل بشكل جيد ويبث معطيات عن الإحداثيات”.

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