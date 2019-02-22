المرابطون: سوريا أسقطت المشروع الصهيوامريكي في المنطقة

2019/02/22 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) العميد مصطفى حمدان أن سورية انتصرت في معركتها ضد الإرهاب وأفشلت المشروع الإرهابي الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة .وقال حمدان في كلمة له: “إن سورية أسقطت مشروعا شيطانيا استهدف من خلال ما سمي (الربيع العربي) الذي قادته عصابات الإخوان المسلمين والإرهابيين دماء أبناء الأمة من […]

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