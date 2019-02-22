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المرابطون: سوريا أسقطت المشروع الصهيوامريكي في المنطقة
2019/02/22 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/..

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) العميد مصطفى حمدان أن سورية انتصرت في معركتها ضد الإرهاب وأفشلت المشروع الإرهابي الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة .

وقال حمدان في كلمة له: “إن سورية أسقطت مشروعا شيطانيا استهدف من خلال ما سمي (الربيع العربي) الذي قادته عصابات الإخوان المسلمين والإرهابيين دماء أبناء الأمة من […]

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